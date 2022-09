"Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", lê-se em comunicado publicado pela Presidência da República.

Esta não é a primeira vez que Pizarro integra um governo, tendo sido Secretário de Estado da Saúde do XVII Governo Constitucional e Secretário de Estado Adjunto e da Saúde no XVIII Governo Constitucional, ambos liderados por José Sócrates, sob a tutela de Ana Jorge.

Eleito eurodeputado nas eleições de maio de 2019 pelo PS, é também, desde março de 2016, presidente da Federação Distrital do Porto dos socialistas, tendo sido reeleito em 2020.

Mais recentemente, substituiu Carlos Zorrinho na liderança dos deputados do PS no Parlamento Europeu.

Pizarro foi eleito deputado à Assembleia da República em 2005 pelo círculo eleitoral do Porto, renovando o seu mandato nas legislativas de 2009. Enquanto parlamentar, integrou a Comissão Parlamentar de Saúde, trabalhando em diplomas como o da Lei da Procriação Medicamente Assistida e o enquadramento legal para a transplantação de órgãos.

O portuense concorreu ainda às autárquicas de 2013 no Porto, perdendo para Rui Moreira, e ficando como vereador sem pelouro até 2021.

Médico de profissão, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com especialização em medicina interna, Pizarro voltou a exercer medicina em 2020, no Hospital de São João, durante a crise da Covid-19.

Marta Temido, de 48 anos, pediu a demissão de ministra da Saúde no passado dia 30 de agosto, mas António Costa pediu-lhe para se manter em funções mais algumas semanas até concluir a aprovação do diploma que regulamenta o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Esse diploma foi aprovado em Conselho de Ministros e apresentado pela própria Marta Temido na quinta-feira.

Natural de Coimbra, Marta Temido é ministra da Saúde desde outubro de 2018, altura em que substituiu nessas funções Adalberto Campos Fernandes.