Em 2018 foi a segunda vez consecutiva em que Pizarro foi candidato único à Federação do PS/Porto, algo “inédito na história” daquela “estrutura distrital”, segundo destacou o próprio na ocasião, em declarações à Lusa.

Há dois anos, Pizarro obteve 3.979 dos votos numa eleição em que participaram 4.118 socialistas do distrito do Porto, onde estão registados 8.291 militantes, segundo os resultados oficiais, divulgou então fonte oficial do partido.

Pizarro é vereador do PS na Câmara do Porto desde 2013 e foi eleito eurodeputado nas eleições de maio de 2019.

De acordo com os estatutos do partido, os presidentes de federação podem cumprir até quatro mandatos.