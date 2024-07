Segundo o Jornal de Notícias (JN), o mapa interativo do SNS apresenta erros e falhas de informação, já que há vários hospitais que sinalizam os serviços como abertos, mas apenas num período de tempo. Desta forma, não se percebe se estão abertos ou fechados nas horas restantes.

A recolha de dados feita pelo jornal mostra este tipo de falhas relacionadas com os hospitais de Barcelos, Coimbra, Santarém, Torres Vedras, Vila Franca de Xira ou Caldas da Rainha, entre outros. Hospitais em Lisboa e no Porto também não têm toda a informação atualizada.

Contudo, segundo a nota disponibilizada a 25 de junho, quando o mapa interativo foi lançado, "a informação disponibilizada é obtida a partir da plataforma onde os hospitais carregam e atualizam de forma permanente as suas escalas de pessoal para as urgências, que é a mesma que serve para a referenciação dos utentes através da Linha SNS 24 (808 24 24 24)".

Ou seja, compete a cada hospital atualizar as informações relativas aos seus serviços. "Os dados serão atualizados de hora a hora, fornecendo aos utentes, de forma transparente e inovadora, a resposta de cada hospital e do SNS em matéria de urgência hospitalar", era referido.

Reduzir urgências é objetivo "extremamente ambicioso"

O JN escreve também esta quarta-feira que os hospitais são incapazes de reduzir meio milhão de urgências até 2026, meta que o Governo quer atingir.

O número surge no Quadro Global de Referência (QGR) aprovado pelos ministérios das Finanças e da Saúde, mas os administradores hospitalares frisam que tal não será possível com os meios existentes neste momento e considerando os serviços com falhas ou fechados.

Segundo o jornal, o QGR — publicado no mês passado em Diário da República — tem os objetivos que foram desenhados pela anterior equipa da Saúde e ratificados pela atual.

Para reduzir as urgências estão já em curso alguns projetos, como o “Ligue Antes, Salve Vidas” e o Plano de Emergência da Saúde. Contudo, para que os resultados sejam visíveis é referido que têm de ser alargados a todo o país.