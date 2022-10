O documento mostra que as forças russas abandonaram um grande número de localidades, entre elas Dudchany, na margem oeste do rio Dnipró, no contexto de uma contraofensiva do Exército ucraniano na área.

As imagens que representam a região de Kharkiv, no nordeste do país, mostram que os russos abandonaram quase toda a margem leste do rio Oskil. Esta era a última área do território ainda sob o seu controlo, já que as tropas de Moscovo foram derrotadas nesta frente por uma contraofensiva ucraniana que se arrasta há várias semanas.

O Exército russo não anunciou qualquer retirada, nem comentou esse recuo visível nos mapas.

A 11 de setembro, a difusão de imagens de mapas militares numa reunião informativa ("briefing") do Exército confirmou a magnitude da retirada russa da região de Kharkiv.

As autoridades ucranianas não forneceram informações precisas sobre as operações em curso na região de Kherson. O Estado-Maior ucraniano limitou-se a dizer que, no sul, "o inimigo está desmoralizado".

"Estão a abandonar as suas posições e a retirar-se para uma zona segura, destroem os seus stocks de munições e tentam destruir as pontes", escreveu ele no Facebook.