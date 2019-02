De acordo com as autoridades, a locomotiva, não tripulada, que circulava a alta velocidade, embateu numa barreira na principal estação ferroviária da capital do Egito, provocando uma enorme explosão e um subsequente incêndio que, para além dos 25 mortos, provocou ainda, pelo menos, 47 feridos, muitos dos quais de forma crítica.

As autoridades referem que o balanço de vítimas pode ainda subir.

As labaredas atingiram as pessoas na plataforma na movimentada estação de Ramsés, no centro do Cairo, e um vídeo de videovigilância mostrou o momento do impacte, quando a locomotiva abalroou homens e mulheres que ali circulavam e as envolveu em chamas e fumo.

Corpos carbonizados ficaram estendidos na plataforma e um homem com o corpo em chamas correu por uma escadaria, em pânico, de acordo com outros vídeos e fotografias publicados nas redes sociais, adiantou a AP.