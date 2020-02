A Udenamo participou mais tarde na fusão das três organizações que resultaram na fundação da Frelimo.

Redigiu os estatutos da Frelimo, tendo-se tornado chefe das Relações Exteriores e chefe do Departamento de Orientação Política.

Nessas funções, foi determinante no reconhecimento internacional da Frelimo como representante legítimo da causa da luta do povo moçambicano pela independência e na definição da estratégia de luta política e armada para o alcance desse objetivo.

Em pleno auge das guerras contra o colonialismo português, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto e Amílcar Cabral, histórico nacionalista do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foram recebidos pelo papa Paulo VI no Vaticano, em 01 de julho de 1970, provocando a ira do Governo português.

Com o assassinato do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, em 03 de fevereiro de 1969, Marcelino dos Santos fez parte do triunvirato escolhido para a liderança do movimento até à escolha de uma nova direção.

Na sequência do afastamento de Uria Simango do triunvirato, devido a divergências internas, Samora Machel foi eleito presidente da Frelimo e Marcelino dos Santos vice-presidente.

Após a independência de Moçambique em 25 de junho de 1975 e a assunção da chefia do novo Estado moçambicano pela Frelimo, Marcelino dos Santos foi nomeado, em 1977, ministro para a Coordenação Económica e posteriormente secretário da Comissão Permanente da Assembleia Popular (depois Assembleia da República).

Em 1986, assume a presidência da Assembleia Popular, cargo que exerce até à investidura da primeira Assembleia da República multipartidária, em 1994.

Fiel aos princípios em que acreditava e marxista-leninista assumido, sempre se referiu à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), hoje principal partido da oposição, como "bandidos armados", em alusão ao envolvimento da organização na guerra civil que durou 16 anos até à assinatura do Acordo Geral da Paz.

Marcelino dos Santos negou publicamente cumprimentar o falecido líder da Renamo Afonso Dhlakama e declarou várias vezes o seu desencanto com a viragem para o capitalismo da "sua" Frelimo.

Debilitado pela doença, aparecia raramente em público nos últimos tempos, deslocando-se com um andarilho.

Além de político, era um entusiasta da poesia, tendo assinado vários poemas com os heterónimos ‘Kalungano’ e ‘Lilinho Micaia’.

*Por Paulo Machicane, da agência Lusa