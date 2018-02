O Presidente da República revelou hoje que vai enviar uma mensagem ao líder trabalhista britânico para agradecer a homenagem prestada ao sem-abrigo português que morreu quarta-feira, em Londres, na via pública, junto ao Parlamento do Reino Unido.

"Já fiz publicar uma nota no site da Presidência da República lamentando profundamente aquela morte. E acabo de preparar uma mensagem a enviar ao líder trabalhista que prestou homenagem a esse português, agradecendo ao senhor Corbyn esse gesto, que é para com todos os portugueses", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa, à margem da cerimónia de encerramento do 60.º aniversário do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Jeremy Corbyn enviou flores e escreveu um postal de homenagem à vítima de 35 anos e antigo modelo que morreu numa estação de metro londrina, presumivelmente devido às condições atmosféricas.

"Isto não devia ter acontecido, como país, temos de parar de fazer de conta que não é nada connosco, descansa em paz", escreveu Jeremy Corbyn.

O Governo português confirmou na quinta-feira a morte de um cidadão português em Londres, que as autoridades locais tinham identificado como um sem-abrigo, e adiantou que os serviços consulares estão a tentar contactar a família do homem.

O alerta tinha sido dado na quarta-feira, pelas 07:16, por elementos da equipa de contacto da autarquia de Westminster, quando foi descoberto um homem sem respirar, levando à chamada dos serviços de emergência.

O incidente gerou alguma controvérsia por o homem ter sido encontrado perto do parlamento, levando o líder do partido Trabalhista a deixar um cartão de condolências e flores.

Já esta manhã, foi divulgada no ‘site’ da Presidência da República uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa a lamentar a morte, “em circunstâncias desumanas”, do cidadão português.

Na mensagem, o chefe de Estado manifestou ainda “a sua solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade”.