Dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que António Costa “sabe que não há recursos para tantas e tamanhas expectativas e exigências” dos portugueses e que os próximos tempos serão difíceis.

“E que o segredo da legitimidade do exercício deste Governo residirá na escolha, na hierarquização, na concentração e na clareza das respostas que entender ser possível dar”, afirmou, na cerimónia de posse ao XXII Governo Constitucional, liderado pelo socialista António Costa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Foi nesta parte do discurso que Marcelo citou uma parábola, a das bodas de Caná, dirigindo-se a António Costa.

"Sabe que muitos dos nossos concidadãos pensam que a este Governo se não aplica a situação da parábola das bodas de Caná, na qual o segundo vinho era melhor do que o primeiro. E não obstante a História regista exemplos de tal feito", afirmou.

O Presidente elogiou o anterior Governo, apoiado pela esquerda, acordo que ficou conhecido como "geringonça", apontando o "mérito inquestionável dos últimos anos", como as "medidas sociais", embora também tenha lembrado a "herança" do executivo PSD-CDS, durante o tempo da "troika", com o "contributo" em "matéria de défice e de início de crescimento" económico.

O executivo da "geringonça", admitiu, teve resultados que "claramente superaram a expectativas existentes", apesar das "fortíssimas objeções internas e externas" no início do mandato.

No entanto, ficaram por resolver, total ou parcialmente, questões importantes para os portugueses, de que deu como exemplos "mais amplos entendimentos de regime, mesmo quanto ao sistema politico, ao combate à corrupção, à transparência", ou ainda a "durabilidade do crescimento e do equilíbrio das contas externas" e um "significativo avanço na produtividade e competitividade e maior equidade salarial".

“O Presidente da República está onde sempre entendeu dever estar, representante uninominal de todos os portugueses, institucionalmente solidário e cooperante com os demais órgãos do poder político”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.