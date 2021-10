"Eu quero aproveitar para esclarecer aquilo que tenho dito sobre o orçamento. Tenho para mim, que é natural, que o orçamento passe. E é natural porquê? Imagine-se que o orçamento era chumbado. Se fosse chumbado, dificilmente o Governo podia continuar a governar com o orçamento deste ano dividido por doze, sem fundos europeus", começou por explicar o Chefe de Estado aos jornalistas, esta tarde, durante a inauguração da nova casa da Ajuda de Berço, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa estimou que as eleições legislativas antecipadas — caso o orçamento seja chumbado — se realizariam em janeiro, que o novo Governo tomaria posse em fevereiro e que só haveria Orçamento em abril e realçou que neste período haveria uma "paragem em muitos fundos europeus".

"Portanto, haveria eleições. E eleições significa 60 dias entre a convocação e a realização. E não poderia haver eleições no fim do ano, por causa do Natal e do começo do ano. Ficariam para Janeiro, [sendo que] eleições em janeiro significaria novo governo em fevereiro e novo orçamento em abril. [Isto] significa seis meses de paragem da nossa sociedade e economia", alongou.

Após traçar este cenário, deixou a pergunta: "Será que o Orçamento a aparecer em abril, supondo que era fácil aprová-lo em abril, compensava os custos todos disto que eu acabei de vos dizer?".

"Portanto, porque o bom senso mostra que os custos são muito elevados, tenho para mim que o natural é que, com mais entendimento, com menos entendimento, com mais paciência, com menos paciência, acaba por passar na Assembleia da República o Orçamento do Estado", concluiu Marcelo Rebelo de Sousa, que na sexta-feira irá receber os partidos com assento parlamentar no Palácio de Belém.