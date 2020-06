Participando "num apoio diário que chega às 500 refeições", quando antes da pandemia era de "poucas centenas", Marcelo Rebelo de Sousa disse no final que no período em que auxiliou no serviço de voluntariado foram distribuídas "320 ou 330" refeições, período durante o qual teve o apoio do bispo do Porto, Manuel Linda.

"Encontrámos aqui muita gente nova, muitas famílias e também é fácil de ver que encontramos muitos estrangeiros e muita gente que se sente um pouco menos à vontade porque é a primeira experiência que tem na sua vida de apoio alimentar como este", disse o chefe de Estado.

Para o Presidente da República, este "é o retrato do que é a crise económica e social em Portugal, o retrato do que foi a queda a pique de algumas famílias, de como apanhou os jovens, trabalhadores da construção civil, camionistas, gente dos carrosséis, gente que tinha atividades relativamente estáveis e que de repente se viu privada dessa atividade".

"Vim aqui simbolicamente durante uma hora, hora e meia colaborar, mas percebo bem o que isto é pois fui voluntário noutros tempos, antes e depois do 25 de abril. Compreendo perfeitamente a importância do voluntariado militante em causas como esta", elogiou Marcelo Rebelo de Sousa.