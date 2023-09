Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra no Canadá em visita oficial, falava no Toronto Metro Hall, ao lado do primeiro-ministro canadiano, durante a inauguração de uma exposição sobre a emigração portuguesa para este país.

No exterior do Toronto Metro Hall, havia um protesto contra o Governo do Partido Liberal do Canadá chefiado por Justin Trudeau.

Justin Trudeau, que discursou primeiro, referiu que “é fácil as pessoas olharem para a sua situação e sentirem-se atingidas ou frustradas porque os produtos alimentares estão demasiado caros e é difícil encontrar um lugar para morar”.

O primeiro-ministro canadiano sustentou, no entanto, que “a globalização diminuiu o tamanho do planeta” e que, “por mais que os governos continuem a apoiar as pessoas, os problemas globais têm soluções globais”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou a seguir, dirigindo-se a Justin Trudeau como “querido amigo, líder inspirador”, disse que este é um “tempo difícil, com uma guerra global — não é uma guerra europeia, é uma guerra global — nas causas e nos efeitos”.

“É difícil governar os países neste período, com inflação, problemas de energia, tantas dificuldades geopolíticas. É um período muito difícil para qualquer Governo, para qualquer primeiro-ministro, em qualquer continente”, acrescentou o chefe de Estado.

Na sua intervenção, Justin Trudeau agradeceu a Portugal o envio de meios de combate aos incêndios no Canadá neste verão.

O Presidente português está no Canadá desde quarta-feira, para uma visita dedicada às comunidades emigrantes portuguesas neste país onde, segundo o recenseamento de 2021, vivem perto de 450 mil pessoas de origem portuguesa.

Hoje, ao fim da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa e Justin Trudeau tiveram um encontro de trabalho, seguido de almoço, num hotel de Toronto.