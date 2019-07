"Não é o sinal que porventura corresponderá a todos os passos que é preciso dar, mas o haver um reconhecimento de uma realidade que é tão importante para a vida de tanta gente", reforçou.

Interrogado se não teme que esse estatuto possa ser mal aproveitado, tendo em conta o problema dos maus tratos a idosos por parte de membros da sua própria família, respondeu: "Vamos reconhecer o estatuto, vamos encarar essa realidade. Não é possível é continuar a ter essa realidade como se não existisse na sociedade portuguesa".

Esta foi 7.ª edição do prémio criado com o nome de Maria José Nogueira Pinto, antiga deputada eleita pelo CDS-PP e mais tarde como independente nas listas do PSD, que morreu em julho de 2011, aos 59 anos.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e a mulher do anterior Presidente da República, Maria Cavaco Silva, estiveram presentes na cerimónia de entrega deste prémio, promovido pela farmacêutica MSD, que distingue projetos de "responsabilidade social".

O vencedor, escolhido por um júri presidido pela antiga ministra da Saúde Maria de Belém Roseira, foi a Santa Casa da Misericórdia do Mogadouro, com o seu projeto de apoio domiciliário à demência. A Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, a Associação Vale de Acór, a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines e a Inovterra receberam menções honrosas.

[Notícia atualizada às 20h19]