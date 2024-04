“O apoio que nós damos, a cooperação que temos, as parcerias” são uma reparação “que já está a ser feita” e “vai continuar a ser feita”.

“É um processo” que “está em crescendo”, disse, à chegada a Cabo Verde, durante uma visita à Escola Portuguesa, na Praia.

Questionado sobre se agora considera “um erro” ter levantado a questão da forma como o fez, Marcelo refutou.

“Eu limitei-me a repetir aquilo que disse na Assembleia da República”, disse, acrescentando que o fez agora porque foi questionado.

“É uma ideia antiga, minha. É uma ideia que tem dado frutos ao longo destes 50 anos” através de “uma cooperação intensa”, declarou, dizendo-se alinhado com o Governo, que já apontou a cooperação com países lusófonos como caminho trilhado e a seguir na relação com as ex-colónias.

Da mesma forma que recusou ter sido um erro a forma como colocou a questão, rejeitou também a ideia de estar a recuar no que disse.

Sobre as críticas de que tem sido alvo, considerou-as como algo que decorre da democracia.

Sobre a forma, deu o exemplo de estar a falar “na praça pública”.

“[E] não é de forma ligeira, penso eu. Portanto, é tão legítimo fazê-lo aqui com jornalistas portugueses, como fazer num encontro com jornalistas estrangeiros”, declarou.

“Isso é a democracia. Lembre-se que eu estive 50 anos a comentar toda a gente e todos os factos da vida portuguesa. Como é que eu posso deixar de aceitar todas as críticas vindas de todas as pessoas”, concluiu.