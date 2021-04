"No dia 6 de novembro de 2020 decretei o segundo e mais longo estado de emergência que hoje conhece aquela que desejaria que fosse a sua última renovação até às 23:59 do próximo dia 30 de abril", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente da República enfatizou que foram "mais de cinco meses de estado de emergência e quase três meses de confinamento geral", acrescentando que ainda que tenha sido "menos restritivo" do que o primeiro, foi mais intenso, até porque os "números atingidos a coloco-nos na pior situação da Europa e depois no mundo".

No entanto, agora, afirma, é tempo de preparar o desconfinamento, que deve seguir "o seu curso", de forma "segura, gradual e sensata".

Dirigindo-se aos portugueses, o chefe de Estado acrescentou: "Hoje quero sobretudo pedir-vos ainda mais um esforço, para tornar impossível o termos de voltar atrás, para que o estado de emergência caminhe para o fim, para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantem um verão e um outono diferentes".

O Presidente da República continuou a sua chamada de atenção à atitude dos portugueses nestes tempos difíceis e de sucessivas restrições. "Quando chamados ao heroísmo dos grandes desafios, como neste caso, os da vida e da saúde, os portugueses respondem sempre com coração e solidariedade", frisou o Chefe de Estado.

Marcelo elucidou no início da sua intervenção que o período mais difícil, desde que assinou o decreto do estado de emergência em novembro, foi o que se seguiu ao confinamento geral no dia 15 de janeiro.

A Assembleia da República aprovou nova renovação do decreto do estado de emergência com votos a favor do PS, PSD, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

O BE absteve-se na votação e o PCP, os Verdes, o Chega, a Iniciativa Liberal e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra.

A votação de hoje foi idêntica à que se verificou nas seis anteriores renovações do estado de emergência, aprovadas no parlamento e decretadas pelo Presidente da República desde 13 de janeiro.