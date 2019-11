Marcelo Rebelo de Sousa falava à Lusa depois de ter estado na Voz do Operário, em Lisboa, onde decorre o velório do músico, que morreu aos 77 anos.

"Uma homenagem ao caráter multifacetado, à maneira como soube conviver com a música portuguesa, uma música que é um símbolo do Portugal democrático com o qual ele sonhou antes da revolução, durante a revolução, durante a democracia, sonhando sempre muito mais do que aquilo que existia", disse o chefe de Estado.

Sobre possíveis condecorações póstumas ao cantor e compositor - que este em vida não queria -, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a decisão caberá à família.