Após mais de cinco semanas de estado de emergência, em vigor desde 19 março, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou segunda-feira que os setores da economia que vão retomar a atividade no dia 04 de maio e nas quinzenas seguintes só serão definidos no Conselho de Ministros de quinta-feira.

E também disse que as decisões serão cautelosas, admitindo que “se as coisas começarem a correr mal” com a pandemia serão dados “passos atrás” nas medidas de desconfinamento.

A intenção do Governo, disse, é “fixar o calendário para o que pode abrir a 04 e a 18 de maio e a 01 de junho” e, no final de maio, “voltar a fazer uma avaliação em relação ao conjunto de outras atividades”.

Antes do Conselho de Ministros, haverá hoje esta reunião no Infarmed, autoridade nacional do medicamento e produtos de saúde, onde os especialistas da Direção-Geral da Saúde falarão da evolução da codiv-19 no país.

E na quarta-feira, o chefe do Governo tem prevista uma série de audiências com os partidos políticos com representação parlamentar.