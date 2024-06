O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), conversa com o primeiro-ministro, Luís Montenegro (E), enquanto esperam pelo comboio para Berna, para um encontro com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd (ausente da fotografia), em Genebra, Suíça, 12 de junho de 2024. O Presidente da República e o primeiro-ministro portugueses terminam hoje a deslocação oficial à Suíça por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. ESTELA SILVA/LUSA

