“A competência e o profissionalismo com que os sargentos têm desempenhado as suas funções tem sido fatores decisivos para o sucesso das missões internacionais que Portugal tem assumido e liderado”, afirmou o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas durante uma visita à Escola de Sargentos do Exército (ESE), nas Caldas da Rainha.

Os sargentos, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, “são o elo fundamental da estrutura do exército e das forças armadas”.

Uma realidade que o Presidente da República disse ter testemunhado nas várias visitas que efetuou “aos teatros de operações” onde as forças armadas nacionais têm sido empenhadas, nomeadamente a Lituânia e a República Centro Africana.

Para isso, contribui, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a formação ministrada em unidades como “a prestigiadíssima” ESE, um “estabelecimento qualificadíssimo de ensino que tem como desígnio a formação de qualidade”.