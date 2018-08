“O Governo está perfeitamente atento e penso que há um consenso nacional para os próximos anos e já no Orçamento do Estado para o ano que vem, quanto a um reforço das medidas para o chamado interior – são vários interiores – e isso é positivo”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de três dias a percorrer concelhos afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande, que ocorreu em junho de 2017, o Presidente da República fez um “balanço positivo”, mas voltou a notar que “há muita coisa por fazer”.

Após um último banho na praia fluvial de Ana de Aviz, em Figueiró dos Vinhos, Marcelo Rebelo de Sousa não evitou uma comparação entre o território afetado pelo grande incêndio de junho de 2017 e a zona atingida pelos incêndios de outubro, que visitou, também em férias, no início do mês.

“São duas áreas bastante diferentes. É mais vasta a primeira, tem condições de arranque e desenvolvimento, apesar de tudo, mais favoráveis do que esta. Tem mais indústria, mais comércio, agricultura ligada à indústria e núcleos populacionais mais densos”, constatou.

Face a essas características dos concelhos do norte da região Centro que visitou no início do mês e que foram afetados pelos fogos de 15 de outubro de 2017, o chefe de Estado encontrou aí uma “capacidade de recuperação e regeneração muito rápida”.