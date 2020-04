De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se no sábado por videoconferência com este grupo que é coordenado pelo investigador de relações internacionais Bernardo Pires de Lima.

O chefe de Estado refere que estas reuniões têm decorrido "periodicamente desde há quase dois anos" e que "desde o início" o seu objetivo foi "escutar opiniões relevantes e qualificadas sobre os desafios que se colocam à sociedade portuguesa, mantendo em permanência abertos canais de informação e reflexão com um grupo de profissionais, todos de uma geração nascida após o 25 de Abril, com protagonismo relevante nas suas áreas".

"Nesta fase de grande incerteza sobre o futuro, seja no plano da saúde pública, seja da economia, o grupo revela-se de ainda maior utilidade, prosseguindo as suas reuniões com o Presidente da República, desta vez por videoconferência, como sucedeu no passado sábado, dia 18 de abril, comprovando assim, se necessário fosse, a importância da escuta permanente de setores, atividades e personalidades várias", acrescenta o Presidente da República.