Durante as declarações conjuntas na Sala Oval, Trump intercalou o seu discurso sobre as relações com Portugal com comentários sobre questões internas, em particular a notícia da jubilação de um juiz do Supremo Tribunal, e a certa altura elogiou a forma como tem decorrido o Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia: "O evento tem sido fantástico".

O chefe de Estado português diria depois que foi "um encontro que atingiu os objetivos pretendidos", que significou um "reconhecimento positivo e mesmo caloroso de uma relação de 242 anos" e de "uma comunidade poderosa" luso-americana de 1,4 milhões de pessoas, bem como "de relações bilaterais importantes no domínio da defesa e no domínio da energia".

Logo nesta parte aberta da conversa, foram percetíveis divergências no que respeita à política comercial e à política de imigração, pelos gestos e expressões do chefe de Estado português, que assumiu ter tido algum cuidado com a sua linguagem corporal: "Até talvez tenha sido um pouco excessivo".

O chefe de Estado português abanou ligeiramente a cabeça, por exemplo, ao ouvir o seu homólogo considerar que as tarifas aduaneiras dos Estados Unidos sobre importações de aço e alumínio do México, do Canadá e da União Europeia "têm sido incríveis" para a economia norte-americana.

Com a comunicação social prestes a sair da sala, Marcelo Rebelo de Sousa virou-se para Trump e disse-lhe: "Vai encontrar-se com o presidente [da Comissão Europeia] Juncker, isso são boas notícias. São boas notícias".

O Presidente da República destacaria aos jornalistas portugueses essa chamada de atenção da sua parte como uma demonstração de que Portugal está "solidário com a União Europeia em que se integra e cujas posições partilha - que não são, em muitos pontos, é público e notório, as posições defendidas pelos Estados Unidos da América".

Marcelo Rebelo de Sousa também pareceu manifestar discordância quando o Presidente norte-americano defendeu a necessidade de "fronteiras fortes", e mais tarde confirmou que essa foi uma de muitas "posições divergentes" expressas no encontro.

Segundo o Presidente português, houve das duas partes "disponibilidade não apenas para falar, mas para ouvir", e as convergências e divergências foram exprimidas com "o mesmo calor".

"Não houve nada, mas verdadeiramente nada de relevante naquilo que era convergente ou divergente que não tivesse sido tratado", realçou.

Sobre a imigração, adiantou: "Sempre que eu tenho oportunidade de explicar por que é que Portugal acolhe imigrantes, explico. E aproveito para fazer pedagogia, para explicar como é a realidade portuguesa".

A história das relações bilaterais foi lembrada por Marcelo Rebelo de Sousa na sua intervenção inicial, em que salientou que Portugal foi "o primeiro país neutral a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América, apesar de ter a Inglaterra como o mais antigo aliado".

O presente que ofereceu "simbolicamente" a Trump foi precisamente "um fac-simile do decreto real de D. Maria I a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América", contou o chefe de Estado, no fim desta visita oficial, que começou na terça-feira, com um encontro com a comunidade portuguesa.

Donald Trump disse que as relações bilaterais nunca foram tão boas, referiu-se a Marcelo Rebelo de Sousa como "o altamente respeitado Presidente de Portugal" e no final da reunião bilateral alargada - em que participou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos - acompanhou-o até à porta.

Na quarta-feira, já de madrugada em Lisboa, o Presidente português terminou o seu programa oficial com uma cerimónia de "Toast to America" - brinde à América - com vinho da Madeira, com o qual os "pais fundadores" dos Estados Unidos celebraram a assinatura da Declaração da Independência.