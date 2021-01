Começou a chover quando Marcelo Rebelo de Sousa entrou no carro, no Porto, e antes de seguir viagem o candidato colocou um CD com esta canção famosa - intitulada, numa tradução livre para português, "Sonha um pequeno sonho sobre mim" - que, entre outras versões, foi gravada pelo grupo norte-americano The Mamas & the Papas.

Como tem feito ao longo desta campanha para as eleições presidenciais de domingo, partiu sozinho ao volante do seu carro, seguido por uma viatura da segurança pessoal do chefe de Estado, num trajeto de cerca de 80 quilómetros até ao interior do distrito de Braga, acompanhado de perto pela agência Lusa.

O candidato apoiado por PSD e CDS-PP escolheu novamente Celorico de Basto, terra natal da sua avó paterna, Joaquina, para palco do encerramento da sua campanha e do seu único discurso formal enquanto candidato presidencial depois do anúncio da sua recandidatura, feito em 07 de dezembro.

À chegada a Celorico, ao anoitecer, Marcelo Rebelo de Sousa foi abordado por uma mulher natural de Fafe que tem uma loja ali perto, que lhe pediu "só uma selfiezinha". De imediato aproximou-se um homem com o mesmo pedido. "É o seu marido?", inquiriu o candidato. "Não, não", respondeu a mulher.

Mais à frente, ao passar por um grupo de mulheres junto ao Centro Escolar de Celorico de Basto, foi o candidato quem sugeriu uma fotografia de grupo: "Ponham-se aí nas escadas que eu tiro uma 'selfie' à distância".

"Avancem, avancem, mas têm de vir todas de uma só vez", indicou, num dos poucos momentos de contacto com a população nesta campanha, em período de confinamento geral.

Antes de discursar, o candidato presidencial foi visitar a Associação de Solidariedade Social de Basto, que tem um lar residencial para pessoas portadoras de deficiência, sem a presença da comunicação social.

Ao longo do seu percurso de protagonismo público, Marcelo Rebelo de Sousa vincou a sua ligação a Celorico de Basto, concelho no interior do distrito de Braga, onde foi presidente da Assembleia Municipal, durante dois mandatos, de 1997 a 2005.

O professor catedrático de direito jubilado e antigo comentador político televisivo, de 72 anos, recorda frequentemente essa experiência referindo que foi autarca no então mais pobre município de Portugal.

Foi em Celorico de Basto que apresentou a sua candidatura a Presidente da República em 9 de outubro de 2015 e que encerrou a campanha para as presidenciais de 2016, no dia 22 de janeiro, escolhendo como cenário a biblioteca municipal que tem o seu nome e para a qual contribuiu com milhares de livros e documentos.

Marcelo Rebelo de Sousa, que liderou o PSD entre 1996 e 1999, foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos e assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016.

Nestas presidenciais, tem como adversários Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura e Vitorino Silva.

Por: Inês Escobar de Lima da Agência Lusa