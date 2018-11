Presidente da República questionou hoje se o Estado não tem o dever de intervir face à crise da comunicação social, considerando que há uma "situação de emergência" que já constitui um problema democrático e de regime.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (2-E), acompanhado pelos vencedores dos Prémios Gazeta 2017, durante a cerimónia de entrega dos Prémios, promovida pelo Clube de Jornalistas, em Lisboa, 27 de novembro de 2018. Os vencedores dos Prémios Gazeta 2017 são, Joana Gorjão Henriques (3-E) (Imprensa), Cláudia Arsénio (4-E) (Rádio), Pedro Coelho (C) (Televisão), e Adriano Miranda (5-D) (Fotografia). Margarida David Cardoso (3-D) ganhou o Gazeta Revelação e o júri distinguiu o “Correio da Feira” com o Prémio Gazeta da Imprensa Regional. Luis Filipe Costa(4-D), jornalista, radialista e realizador de televisão, recebeu o Prémio Gazeta de Mérito. ANTÓNIO COTRIM / LUSA

"A grande interrogação que eu tenho formulado a mim mesmo é a seguinte: até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir?", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2017, num hotel de Lisboa.

O chefe de Estado adiantou que, a este propósito, tem pensado se "não será possível uma forma de intervenção transversal, a nível parlamentar, que correspondesse a um acordo de regime".

"Não sei, verdadeiramente, quais são as pistas. Tenho para mim esta preocupação, que é: não queria terminar o meu mandato presidencial com a sensação de ter coincidido com um período dramático da crise profunda da comunicação social em Portugal. E, portanto, da liberdade em Portugal e, portanto, da democracia em Portugal", acrescentou.