A RTP avança que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já visitou o caixão de Isabel II em Westminster Hall, para prestar homenagem à monarca britânica que faleceu no passado dia 8 de setembro.

O Presidente português não teve de ficar a aguardar na fila que se estende por vários quilómetros e leva horas a percorrer porque os chefes de estado têm uma via de acesso própria.

Marcelo Rebelo de Sousa, que estará presente no funeral da rainha, participa hoje ainda na receção do Rei Carlos III, no Palácio de Buckingham.

Isabel II faleceu a 8 de setembro, aos 96 anos, no seu castelo escocês de Balmoral, após sete décadas de reinado. A proclamação do rei Carlos III aconteceu dois dias depois e as homenagens à monarca britânica mais longeva da história prosseguem.

Desde quarta-feira, milhares de pessoas têm aguardado numa fila de vários quilómetros para dar o último adeus à única rainha conhecida pela maioria dos britânicos, numa capela instalada em Westminster Hall.

O funeral de Isabel II — o primeiro funeral de Estado desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965 — decorre esta segunda-feira e terá a presença de dezenas de líderes mundiais, o que representa um enorme desafio de segurança.

O "funeral do século" começará na segunda-feira às 11:00 horas na Abadia de Westminster, perante de 2.000 convidados. Os analistas calculam que será assistido por 4,1 mil milhões de pessoas pelo mundo, graças à televisão e às redes sociais.

Após o funeral, o caixão será transportado pela capital britânica até o Arco de Wellington, no Hyde Park Corner. No local, será colocado num carro fúnebre para a última viagem até o Castelo de Windsor.