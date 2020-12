A primeira questão foi sobre a ausência de contactos do presidente à viúva de Ihor Homeniuk, o homem ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Marcelo disse que tem por princípio "não tomar posição sobre um processo judicial em curso para não me imiscuir". "Entendi que o presidente de Portugal não deveria pegar no telefone e ligar para a Ucrânia".

Ainda assim, o presidente da República diz que falou do tema várias vezes com o primeiro-ministro, António Costa.

"Falei sobre a matéria em maio. Depois, sucessivamente, nenhum jornalista me perguntou sobre a matéria", afirma.

Bombardeado pelas questões de Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, na SIC, Marcelo Rebelo de Sousa precisou de pedir licença para responder às perguntas, sublinhando que não vai "antecipar o julgamento dos tribunais", e apontando para um "novo SEF", que significa a transferência do controlo das fronteiras para outras entidades.

Deve haver TAP? Acho que sim

Questionado sobre as soluções para a transportadora aérea, Marcelo Rebelo de Sousa apontou para a necessidade de servir as comunidades portuguesas: "um dos vínculos chama-se TAP", afirma, dizendo que a decisão cabe ao governo e não à Assembleia da República, como chegou a ser aventado no início da semana.

"Tem de se fazer uma reestruturação e tem de se pagar o preço dessa reestruturação", defende.

O presidente não é só para as coisas boas

Confrontado com a escassez de vacinas para a gripe depois das garantias de que quem se quisesse vacinar o poderia fazer, Marcelo assumiu a responsabilidade, dizendo que se baseou nas garantias dadas pro Marta Temido. Ainda assim, considera que, até porque o primeiro estado de emergência foi uma ideia sua, assumir responsabilidade pela gestão sanitária.

"A vacina da Pfizer é um processo longo que pode ir até ao fim do ano", alertou Marcelo, lembrando que as vacinas de outros fabricantes estão atrasadas.

Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje a primeira entrevista após anunciar a recandidatura à presidência da República. O atual chefe de Estado sucedeu em 2016 a Aníbal Cavaco Silva, que, tal como todos os outros três presidentes da República pós-25 de Abril antes dele, cumpriu dois mandatos em Belém.

As eleições presidenciais de 2021 realizam-se em 24 de janeiro.