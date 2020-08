Marcelo defende que "é preciso estar atento às campanhas e escaladas que é fácil fazer na sociedade portuguesa”, para além de “perceber como é que a instrumentalização desses temas tem sido usada noutros países para radicalizar a vida política e atacar a democracia”.

O presidente da República falou aos jornalistas em Lisboa, após uma visita a vários hotéis na capital, a convite da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Na segunda-feira, o jornal Público noticiou que a associação SOS Racismo pretende apresentar uma queixa ao Ministério Público por ameaças à integridade física, ofensas morais e danos patrimoniais e incitamento ao ódio e violência.

Segundo o jornal, a queixa será motivada por um conjunto de ameaças, entre elas uma manifestação ocorrida na madrugada do passado sábado que juntou uma dezena de manifestantes com máscaras brancas a tapar o rosto e tochas, numa referência à organização que defende a supremacia branca, Ku Klux Klan.

Um movimento apelidado de “Resistência Nacional” anunciou no Facebook ter sido responsável pelo evento, alegando que o momento “não foi nenhuma manifestação, nem nenhuma ‘parada do KKK [Ku Klux Klan]” mas sim uma vigília em honra das forças de segurança mortas em serviço e para “protestar o racismo anti-nacional”.

Entretanto, o SOS Racismo recebeu uma mensagem de correio eletrónico, enviada a partir de um endereço criado num ‘site’ de e-mails temporários, e assinada “Nova Ordem de Avis” – Resistência Nacional”, contendo ameaças a um grupo de 10 cidadãos, entre os quais as deputadas do Bloco de Esquerda Beatriz Dias e Mariana Mortágua, a deputada não inscrita (ex-Livre) Joacine Katar Moreira e mais sete ativistas.

“Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português”, lê-se na mensagem em causa, a que a Lusa teve acesso.

No ‘e-mail’, refere-se que se o prazo for ultrapassado “medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português” e que “o mês de agosto será o mês do reerguer nacionalista”.

O Bloco de Esquerda confirmou na quarta-feira ter tomado conhecimento do teor das ameaças e adiantou que as duas deputadas do partido vão apresentar queixa ao Ministério Público.