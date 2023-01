O Presidente da República teve um encontro com o Papa Francisco hoje pela manhã, antes do funeral de Bento XVI, hoje na Cidade do Vaticano, disse à agência Lusa uma fonte da Presidência.

O encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com o Papa Francisco aconteceu no Vaticano, antes do início das cerimónias fúnebres do Papa Bento XVI.

Cerca das 11:30, o Presidente português já estava de regresso a Lisboa.