Esta informação foi divulgada no portal da Presidência da República na Internet, numa nota em que se assinala que esta instituição de ensino escolheu para patrono do novo ano académico o antigo chefe de Estado português Mário Soares.

A Presidência da República refere que, "todos os anos, esta instituição de ensino pós-graduado, fundada em 1949 por nomes como Winston Churchill, Salvador de Madariaga ou Alcide de Gasperi, homenageia um grande europeu, atribuindo-lhe a 'tutela' do ano académico em causa, e convida, para dar a aula inaugural aquando da cerimónia de abertura, uma personalidade política de relevo na Europa".

O Colégio da Europa decidiu, neste ano, atribuir "o 'patronato' académico a Mário Soares e convidou o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa para, no dia 13 de outubro, em Bruges, proferir a aula que dará o arranque ao ano letivo desta instituição de ensino prestigiadíssima".

"A nova reitora do Colégio, a antiga alta representante europeia para os Negócios Estrangeiros e vice-presidente da Comissão Europeia, Frederica Mogherini, traçará o perfil de Mário Soares, no início do ano académico que terá o seu nome, num período decisivo para o futuro da Europa e do projeto de União Europeia que o Colégio da Europa tão bem conhece e sobre o qual ensina", adianta a Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa "dará a aula magistral inaugural que, como todos os anos, ficará a constituir uma referência política e académica para a vida europeia e para os professores e estudantes do Colégio da Europa, entre os quais se têm contado muitos portugueses ao longo dos anos", lê-se na nota.

"E se no ano passado foi o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a abrir o ano 'Hannah Arendt', em precedentes anos académicos falaram em Bruges o próprio Mário Soares, Felipe Gonzalez, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Jacques Delors, António Guterres, Valéry Giscard d'Estaing, José Manuel Durão Barroso, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, Mariano Rajoy, António Costa, Antonio Tajani, entre tantos outros", assinala-se, na mesma nota.

O primeiro-ministro, António Costa, já se congratulou, na rede social Twitter, com a escolha do antigo Presidente da República Mário Soares para patrono do novo ano académico do Colégio da Europa, considerando-a uma honra e uma fonte de inspiração para a presidência portuguesa da União Europeia, que terá início em 01 de janeiro de 2021.