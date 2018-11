"Entendi que, no imediato, se justificava condecorar esta escola atendendo ao papel que tem na ligação entre escola e empresa e a sua projeção na vida social, atribuindo-lhe o título honorário da Ordem do Mérito que abre caminho para outros reconhecimentos honoríficos, respeitando a história de outras escolas que verão os seus méritos devidamente reconhecidos", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que esta distinção "é uma maneira de celebrar os seus 30 anos e de apontar para o futuro".

O anúncio foi feito no discurso de encerramento do jantar comemorativo do 30.º aniversário da Porto Business School, no Porto, onde o chefe de Estado justificou esta decisão com a necessidade de corrigir uma omissão grave, não só neste caso, mas também no de outras faculdades.

"Tendo de reconhecer, porque é uma omissão grave do Estado português, o papel de escolas como a Escola de Engenharia e a Escola de Economia da Universidade do Porto, duas faculdades cujo mérito nunca foi formalmente reconhecido pelo Estado português, mas eu irei reconhecer", acrescentou.