Um homem e uma mulher foram detidos e enviados para esquadras e acusados de crimes de resistência e atentado à autoridade, de acordo com informações da Delegação de Governo, citada hoje pela Efe.

Os dois detidos levavam material com a alegada intenção de realizar atos violentos contra a manifestação, incluindo “parafusos ferroviários, extintores, facas, martelos, máscaras”, entre outros.

O trabalho dos Serviços de Informação da Polícia Nacional permitiu detetar um grupo de pessoas que esteve na manifestação com o intuito de causar agitação durante a sua realização.

A marcha começou às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) perto da Gare de Atocha, percorrendo as principais avenidas do centro da capital espanhola, e terminou na zona dos Novos Ministérios.

A manifestação assinalou o início de uma contra-cimeira ou cimeira social de uma agenda paralela à cimeira do clima da Organização das Nações Unidas em Madrid (COP25), que termina na capital espanhola em 13 de dezembro.

As autoridades espanholas estimam que cerca de 15.000 pessoas tenham participado na marcha, números muito abaixo dos anunciados por um dos organizadores, que registava meio milhão de participantes.

Fridays For Future é um movimento impulsionado pela jovem ativista Greta Thunberg, que iniciou em 2018 uma greve às aulas todas as sextas-feiras em protesto contra a falta de medidas para travar o aquecimento do planeta.