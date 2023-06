"Lisboa Cidade de Tradições – Parque Mayer” é o tema deste ano das Marchas Infantis das Escolas de Lisboa. Depois de descerem a Avenida na noite de Santo António e de se apresentarem individualmente nos dias 17 e 18 de junho, no Complexo Desportivo de São João de Brito, Alvalade, e no Grupo Desportivo de Direito, Benfica, as Marchas Infantis das Escolas de Lisboa apresentam-se no Parque Mayer.

Prestes a entrar nos seus 101 anos de vida, este foi o local de onde saíram as primeiras marchas em 1932, e esta iniciativa pretende assinalar esse marco da história das marchas populares.

As escolas têm um papel determinante na formação das crianças e jovens. As Marchas Infantis das Escolas de Lisboa assumem-se como um projeto educativo no contexto das tradições e da valorização do património histórico e cultural que pretende assegurar o futuro valorizando o passado.