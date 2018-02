A Estrada Marginal que faz a ligação Cascais-Lisboa está encerrada entre Paço de Arcos e Caxias em ambos os sentidos, desde as 14:10, devido à forte ondulação, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, não há previsão de abertura da estrada.

A PSP informou que a maré já começou a descer, mas que ainda não é possível prever a reabertura do troço em questão.

De acordo com o 'site' do Porto de Lisboa, a preia-mar ocorreu cerca das 14:19, estando a baixa-mar prevista para as 20:07.