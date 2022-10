Maria João Baptista, atual diretora clínica do Hospital São João, vai suceder a Fernando Araújo na presidência do Conselho de Administração daquela unidade de saúde do Porto, revelou hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde.

Aos 52 anos, Maria João Baptista passa a presidir o maior hospital da zona Norte onde entrou em 1997, como Interna Complementar de Cardiologia Pediátrica, depois de entre janeiro de 1995 e dezembro de 1996 ter sido Interna Geral no Hospital Santo António, lê-se no seu currículo. Sobe a presidente do conselho de administração após ter sido diretora clínica do Hospital São João entre 2019 e 2022, período que coincidiu com o surgimento da pandemia a covid-19 e, assinala a sua folha de serviço, foi participação regular em júris de especialidade. A nova responsável do S. João licenciou-se em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, em 1994. O Governo anunciou a 13 de outubro a nomeação do médico Fernando Araújo como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde por um período de três anos. Fernando Araújo presidiu ao Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram