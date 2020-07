Naturais de Coimbra, Mariana e Amaru são namorados e estão prestes a tirar um “gap year”. O percurso da dupla inclui Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O casal vai integrar vários projetos de voluntariado e “work exchange” nas áreas da educação, igualdade de género, redução de desigualdades, bem como produção e consumo sustentáveis, proteção de biodiversidade, combate à crise climática, e promoção e manutenção da paz.

Mariana Garrido, de 24 anos, é estudante de Mestrado Internacional Erasmus Mundus em Segurança, Intelligence e Estudos Estratégicos. Recorda-se de ter ouvido falar no Concurso Gap Year Portugal nos seus primórdios, em 2015, mas nunca teve tempo, dinheiro, nem a companhia certa para o fazer. Mariana sabia que, se tivesse a oportunidade, iria para a América Latina.

Amaru Mestas, também estuda. Com 27 anos, é estudante de Mestrado em Gestão, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Filho de pais peruanos, sentiu que esta poderia ser a oportunidade de conhecer as histórias e a cultura dos seus antepassados.

Naturais de Coimbra, os dois jovens conheceram-se em 2013, na Universidade de Coimbra, no curso de Relações Internacionais, mas só anos mais tarde passariam de colegas a namorados.

Este ano, com um pé na República Checa e outro em Portugal, decidiram que era o momento ideal para se candidatarem. “Não queríamos dar o salto definitivo para o mundo laboral sem primeiro tirar um pouco para reflexão e nos tornarmos , comentam.

O projeto “A Ver Vamos” vem no seguimento da 6ª edição do Concurso Gap Year Portugal, em parceria com a Fundação Lapa do Lobo, que oferece uma bolsa até 6.500€ para a realização de um “gap year”.

O nome do projeto de “gap year” da Mariana e do Amaru foi escolhido a dedo. “A ver vamos” é de fácil compreensão tanto em português como em espanhol – língua que mais terão de falar nos países para que vão viajar.

Para “além de ser uma expressão portuguesa que fica na ponta da língua, explica exatamente aquilo que queremos fazer: ver coisas novas, pessoas e cultura e ir pelo mundo fora”.

A data prevista de partida é após o Natal: 27 de dezembro, mas pode alterar-se devido à Covid-19. Os vencedores, a Gap Year Portugal e a Fundação Lapa do Lobo garantem estar a acompanhar os desenvolvimentos e as recomendações da Organização Mundial de Saúde e de outras entidades competentes.