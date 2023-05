No final da primeira ronda da audição do ex-presidente da comissão de vencimentos da TAP, Luís Cabaço Martins, Mariana Mortágua informou que não participaria em qualquer outra ronda nesta audição nem em qualquer outra, porque iria pedir a substituição na comissão parlamentar de inquérito à TAP, tendo desejado boa sorte para o resto dos trabalhos.

Pedro Filipe Soares, até agora suplente pelo BE nesta comissão de inquérito proposta pelo BE, vai assumir o lugar efetivo dos bloquistas.

Mariana Mortágua disputa no final deste mês a liderança do BE na convenção nacional do partido, uma vez que Catarina Martins decidiu não se recandidatar.