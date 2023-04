O processo já tinha sido arquivado pelo Departamento de Instrução Criminal, mas o autor da denúncia ao Ministério Público pediu a abertura da instrução no Tribunal Central de Instrução Criminar, contestando o seu arquivamento, segundo a CNN Portugal.

O advogado do cidadão queixoso, Luís Gonçalves Pereira, foi o sexto candidato do Chega às legislativas de 2022 pelo círculo de Lisboa. Ainda nesse ano, o líder do Chega, André Ventura, pediu que a Comissão de Transparência se pronunciasse sobre as actividades de Mortágua como colunista do Jornal de Notícias.

O Bloco de Esquerda já reagiu, falando em "perseguição política". A candidata à liderança do partido devolveu o subsídio de exclusividade recebido durante cinco meses e continuou a fazer comentário em regime pro-bono, com o processo a ser arquivado.