A coordenadora do BE criticou hoje as escutas ao ex-primeiro-ministro António Costa, considerando inaceitável que sejam mantidas quando não têm relevância criminal e defendeu que se trata de um caso de ingerência em atos políticos.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, durante uma declaração à imprensa para a apresentação de prioridades sobre clima para a Europa e iniciativa legislativa nacional, em Lisboa, 09 de maio de 2024. RODRIGO ANTUNES/LUSA Lusa