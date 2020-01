A Marinha australiana, responsável por resgatar as pessoas atingidas pelo incêndio na costa sudeste do país, recebeu uma missão sem precedentes esta sexta-feira: entregar com urgência uma carga de cerveja num pub que ficou sem stock da bebida.

Mais de 1.000 pessoas foram retiradas da cidade de Mallacoota, onde estavam cercadas por chamas desde o Ano Novo. Após o resgate, a Marinha recebeu a missão de entregar bens essenciais, incluindo uma carga de cerveja, contou à AFP um porta-voz do Ministério da Defesa. "A cerveja não ocupou o espaço destinado aos bens de primeira necessidade", garantiu o porta-voz. A entrega inclui 20 barris e quatro caixotes de cerveja e sidra. "Depois de tudo o que os moradores de Mallacoota passaram, o mínimo que podemos fazer por eles é garantir que possam desfrutar de uma cerveja", disse o presidente dos distribuidores de cerveja Carlton e United Breweries, Peter Filipovic. Segundo a CNN, os moradores alegraram-se com as notícias da remessa que chegou, publicando na grupo de Facebook Mallacoota Community News mensagens como "Deus abençoe a Marinha" e "Nem todos os heróis usam capas". O número de mortos nos fogos na Austrália aumentou para 27, registando-se ainda 2.131 casas destruídas, um balanço que pode piorar com as avaliações nas zonas mais afetadas.