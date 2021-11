O líder do movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido hoje em casa pela Polícia Judiciária, disse à Lusa o advogado José Manuel Castro.

Segundo o Jornal de Notícias, a ação da PJ tinha como objetivo executar uma busca domiciliária à casa do líder de extrema-direita, na sequência de uma investigação relacionada com crimes de propagação de ódio racial, no entanto, a descoberta de algo levou à sua detenção em flagrante delito.

José Manuel Castro, que é advogado de Mário Machado em diversos processos, entre eles o 'Hells Angels', disse ainda que o líder do NOS foi levado para o estabelecimento prisional anexo à PJ.

O ativista de extrema-direita e antigo líder da Frente Nacional foi detido em casa, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, cerca das 07h00.