A pouco mais de um mês das eleições legislativas de 06 de outubro, o BE escolhe o Porto para fazer a sua rentrée, cujo momento político mais esperado será o discurso da coordenadora bloquista, Catarina Martins, no comício de encerramento de domingo.

Até ao discurso de Catarina Martins haverá mais de 50 debates no Socialismo 2019, com nomes do BE e convidados de fora do partido, como é o caso da antiga ministra socialista com a pasta da Saúde, Ana Jorge.

Para a abertura, agendada para a noite de hoje, os bloquistas apostam numa das bandeiras eleitorais para as legislativas, a emergência climática, uma sessão na qual intervêm Marisa Matias (que volta a abrir o Fórum Socialismo) e João Camargo, especialista em alterações climáticas.

Precisamente a eurodeputada e dirigente bloquista, em antecipação à Lusa, assegurou que a rentrée política do BE vai focar-se no projeto que o partido tem para o país, “mais do que debater as relações entre partidos”.

Apesar das melhorias que a atual solução política trouxe a Portugal, o BE não esquece “aquilo que ficou por resolver”, sendo as áreas do trabalho e da saúde aquelas onde residem os maiores problemas.