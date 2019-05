“Acho que existem sempre razões para votar, há sempre muitas razões para votar e não encontro nenhuma para não o fazer”, disse Marisa Matias aos jornalistas depois de, pelas 09:30, ter exercido o seu direito de voto, na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra.

Para a cabeça de lista do BE, “é tempo de as pessoas virem [votar para] tomarem o futuro nas suas mãos e não deixarem nas mãos de outros” as suas escolhas porque “a democracia fica sempre incompleta de cada vez que as pessoas deixam que outros decidam por elas”.

“O que é mesmo importante é que as pessoas venham, que se mobilizem, que votem e que queiram decidir sobre aquilo que vamos decidir nos próximo cinco anos” no Parlamento Europeu, sintetizou Marisa Matias.

“O futuro será sempre melhor decidido” quando “as pessoas o tomarem nas suas mãos e participarem” e, “nesse sentido”, a candidata do Bloco de Esquerda concorda com a mensagem do Presidente da Republica, apelando à participação dos portugueses nas eleições de hoje, concluiu.