A fadista portuguesa Mariza recebeu na passada sexta-feira, das mãos do Presidente da República da Sérvia, Aleksandar Vučić, uma distinção oficial pelo seu excepcional contributo à Sérvia, revela a editora Warner Music Portugal, que acrescenta que este é "um reconhecimento do modo como o povo sérvio admira a cantora portuguesa" que atuou no último fim de semana em Belgrado.

A ocasião das deslocação foi assim aproveitada para que a cantora recebesse pessoalmente a medalha, tal como o cantor Andrea Bocelli que também foi condecorado no mesmo dia.

“É gratificante ser veículo da nossa cultura e idioma. Este género de carinho faz-me ganhar força e todos os dias querer levar a nossa tão única expressão ao mais distante dos destinos. É uma grande honra poder representar todos os portugueses nesta aventura infinita", disse Mariza.

Esta distinção já foi atribuída no passado a nomes tão diversos, e icónicos, como o ator Johnny Depp, o produtor de Star Wars, Ram Bergman, o Principe Alberto do Mónaco, Xavier Bettel, Primeiro Ministro do Luxemburgo, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, Principe Herdeiro de Abu Dhabi ou o Presidente do Chipre, Nicos Anastasiades.