Marta Temido visitou hoje a região do Tâmega e Sousa, sendo que à saída do Hospital de Penafiel, afirmou aos jornalistas presentes que "as visitas foram de carácter técnico", mas não deixou de comentar os últimos números relativos à evolução da pandemia em Portugal.

"A letalidade da doença [covid-19] tem subido bastante nos últimos dias e é bastante preocupante", afirmou após ter dado conta de que existem mais 5.550 casos de infeção e 52 óbitos nas últimas 24 horas.

Depois, anunciou que durante as reuniões se averiguou que houve um atraso na realização de exames epidemiológicos, pelo que haverá um reforço de meios.

"Neste momento a unidade de saúde pública está com cerca de 350 inquéritos por dia. O que corresponde ao número de casos que vai entrando, mas há um conjunto de inquéritos com mais dias que estão acumulados e estivemos a falar sobre como podemos fazer esse trabalho de recuperação nos próximos 15 dias a três semanas", frisou.

Relativamente à situação em concreto do Hospital de Penafiel — onde há notícias e vídeos que mostram uma sobrelotação —, a ministra dá conta que o hospital já "registou algum alívio fruto de algumas transferências nos últimos dias", nomeadamente para o Hospital da Universidade Fernando Pessoa ou o centro hospitalar de Trás-os-Montes, entre outros.

No final da sua intervenção voltou a enfatizar que é preciso ter cuidados para evitar a propagação do vírus para não sobrecarregar os profissionais de saúde e as unidades hospitalares.

"Uma vez mais, é preciso perceber a gravidade do momento em que estamos a viver e de estarmos unidos na resposta", enfatizou a governante, que reconheceu que os profissionais de saúde estão "cansados", pelo que deixa apelou aos portugueses para ajudarem a aliviar a "pressão".

Questionada sobre o pedido dos hospitais (contratação adicional de médicos), a Ministra deu o exemplo francês, em que o presidente Macron afirmou que o país tinha dificuldade no recrutamento de profissionais de saúde. E, segundo Marta Temido, é um problema que se estende a toda a Europa — sendo que "Portugal não é excepção".

"Temos trabalhado com a Ordem dos Enfermeiros no sentido de sinalização de potenciais candidatos e vamos continuar a fazer esse trabalho", disse apenas a ministra com a tutela da pasta da Saúde.