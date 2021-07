"A campanha de vacinação continua", disse a ministra da Saúde, depois de explicar os motivos para o levantamento da suspensão ao lote de vacinas usado em Mafra, onde esta semana vinte jovens desmaiaram, por razões que estão a ser atribuídas ao calor e ansiedade — e não à substância.

O Infarmed garantiu ontem a conformidade das vacinas da Janssen em distribuição em Portugal com as especificações do regulador europeu e anunciou que o lote suspenso na quarta-feira pode ser utilizado nos centros de vacinação. A modalidade casa aberta, que chegou a estar suspensa em todo o país, foi retomada na tarde desta sexta-feira.

A ministra da Saúde afirmou ainda que Lisboa poderá estar já no pico da pandemia de covid-19, mas disse serem precisos os dados dos próximos dias para se ter a certeza de que passou “a fase pior”.

Questionada à margem de uma visita ao centro de vacinação covid de Carnaxide, concelho de Oeiras, se há uma previsão relativamente ao pico da pandemia, Marta Temido afirmou que uma das coisas que se sabe relativamente a esta epidemia é que só depois de passar esse pico é que se se pode dizer que foi atingido.

“Em Lisboa, talvez neste momento estejamos no pico, mas precisamos dos dados dos próximos dias para ter a certeza de que passámos a fase pior”, disse a ministra.

Contudo, advertiu, mesmo que isso aconteça, é preciso continuar a apostar nas medidas de precaução básicas. “Elas não são muito exigentes” face à segurança que dão.

A ministra da Saúde e o coordenador nacional da task-force para a vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo visitam esta sexta-feira três Centros de Vacinação em Lisboa. Depois da visita ao Pavilhão Carlos Queirós, em Carnaxide, a comitiva segue para o Centro de Vacinação de Mem Martins, em Ouressa, concelho de Sintra, terminando a ronda em Cascais, no Complexo Desportivo de Alcabideche.