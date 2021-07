"Após o levantamento da suspensão temporária de um lote de vacinas da Janssen, a modalidade “Casa Aberta” para utentes com idade igual ou superior a 40 anos será retomada a partir das 15:00 de 16 de julho", anunciou hoje a task-force em comunicado enviado ao SAPO24.

A partir de segunda-feira, a modalidade “Casa Aberta” estará condicionada apenas à utilização da vacina da Janssen, refere a nota.

A modalidade “Casa Aberta” foi disponibilizada para permitir a vacinação de primeiras doses de pessoas com 40 ou mais anos e que não tenham sido infetadas com covid-19 nos últimos seis meses.

No entanto, a iniciativa tinha sido suspensa devido à redução da disponibilidade de vacinas, na sequência da interrupção de um lote da marca Janssen. O lote foi interrompido por suspeita de ter causado reações adversas a utentes que desmaiaram após a toma da vacina no Centro de Vacinação Covid-19 de Mafra — tendo sido retomado ao final desta quinta-feira por não se terem apurado defeitos que causassem problemas de saúde.

Segundo a task force, para ser vacinado, é preciso "dirigir-se ao Centro de Vacinação COVID correspondente ao Centro de Saúde" onde se está inscrito e de acordo com os horários de funcionamento dedicados a esta modalidade de vacinação.

Os horários podem ser consultados aqui.

De resto, quanto ao lote da Janssen, segundo o Infarmed, não foram reportados até quarta-feira à noite suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação onde está a ser utilizado.Devido a esta situação, a autoridade do medicamento decidiu dar início “a um processo de investigação da qualidade das unidades remanescentes da vacina naquele local de vacinação, assim como, suspender este lote até as devidas averiguações estarem concluídas”.

Entretanto, ao constatar que, até 14 de julho, foram inoculadas cerca de 20.000 doses deste lote em todo o país sem terem sido reportados mais casos de reações adversas para além dos casos registados em Mafra, foi "revogada a decisão de suspensão de utilização [do lote XE 393], podendo neste sentido ser utilizado pelos Centros de Vacinação", já que "não foi detetado qualquer defeito de qualidade com o mesmo".

Além disso, "não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utilizado", tendo sido este lote "distribuído a todos os Estados-membros da União Europeia".

Quanto ao que motivou os desmaios em Mafra, o Infarmed frisou que "podem ocorrer reações relacionadas com a ansiedade, incluindo reação vasovagal (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas com o stress, em associação à vacinação, como resposta psicogénica à injeção com agulha", sendo "importante que sejam tomadas precauções para evitar lesões causadas por desmaio".