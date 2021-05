O diplomata, que irá trabalhar diretamente com o secretário-geral António Guterres, substituirá o compatriota Mark Lowcock no cargo de Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Assistência de Emergência.

Griffiths foi o enviado especial das Nações Unidas para o Iémen desde 2018, liderando os esforços para conseguir um fim negociado para a guerra, que não produziram resultados.

O diplomata fez hoje a sua última apresentação perante o Conselho de Segurança, reconhecendo o insucesso dos intensos esforços nos últimos meses.

"Não posso forçar as partes a negociar. Essa é a obrigação deles", disse Griffiths, alertando que a situação no terreno continua a complicar-se, especialmente com a ofensiva dos rebeldes Houthi na província de Marib.