Em entrevista à Fox News, o candidato republicano à presidência advertiu que uma pena de prisão "seria difícil para o público aceitar". "Sabe, em certo momento, há um ponto de ruptura", indicou.

Essas declarações têm uma conotação particular num país ainda marcado pelo ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes de Trump tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral do seu rival democrata Joe Biden.

Também acontecem no momento em que o empresário bilionário de 77 anos utiliza uma retórica cada vez mais violenta contra os seus opositores.

Adam Schiff, democrata da Câmara dos Representantes e ex-participante do comite que investigou o ataque ao Capitólio, considera que Trump tinha uma estratégia clara e que ela remete aquele 6 de janeiro.

"Esta é essencialmente a sua ameaça de que, se for preso, incentivará os seus apoiadores a levantarem-se" em protesto, disse Schiff este domingo, no programa State of Union, da CNN.

Um dos filhos do ex-presidente, Eric Trump, estimou, por sua vez, que o caso estava a transformar o seu pai "num mártir".

"O povo americano não é burro" e "vê exatamente o que está acontecendo", afirmou.

'À prisão'

Na primeira reação depois do veredicto histórico de quinta-feira, onde o ex-presidente dos EUA Donald Trump foi condenado no julgamento criminal em que era acusado de ter falsificado documentos para encobrir um escândalo sexual. Stormy Daniels, atriz de filmes pornográficos, foi também ouvida no caso e detalhou de forma pormenorizada a relação sexual que teve com o ex-presidente e na primeira reação ao caso não teve dúvidas.

"Acho que ele deveria ser condenado à prisão e a algum serviço comunitário, trabalhando para os menos favorecidos, ou sendo saco de pancada voluntário num abrigo para mulheres", disse Daniels ao jornal britânico Daily Mirror no sábado.

Após seis semanas de julgamento num tribunal de Manhattan, um júri considerou o ex-presidente culpado, na quinta-feira, de 34 acusações de falsificação de documentos para ocultar um pagamento destinado a silenciar a ex-atriz, que afirma ter mantido relações com o magnata, o que ele nega.

Daniels, de 45 anos, afirma que recebeu 130 mil dólares para evitar um escândalo sexual na reta final da campanha de 2016 que levou Trump à Casa Branca.

Stormy afirmou que Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado pela Justiça, "está completa e absolutamente fora de sintonia com a realidade".

"Estar no tribunal foi muito intimidante para mim, com os jurados a olhar para mim", disse a mulher que usa um nome artístico, mas legalmente chama-se Stephanie Clifford. "Como eu sempre disse, tenho dito a verdade o tempo todo."

'Injusto'

O republicano de 77 anos, classificou o processo contra ele de "injusto" e saiu sem fiança após uma audiência esta semana.

O ex-presidente (2017-2021) poderá ser condenado a quatro anos de prisão por cada acusação, mas é mais provável que goze de liberdade condicional, já que não tem antecedentes criminais. Mesmo assim, não está inabilitado para continuar a sua campanha eleitoral, inclusive no caso improvável de ser preso.

O presidente americano Joe Biden, que procura a reeleição nas eleições de novembro, criticou seu futuro adversário nas urnas por questionar o sistema judicial dos Estados Unidos e dizer que o seu processo foi um ataque, e descreveu suas declarações como "perigosas".

Trump também se recusou repetidamente a comprometer-se a aceitar o resultado caso perca novamente para Biden.

'O Supremo Tribunal de Justiça deve decidir'

Na sua rede Truth Social, Trump pediu este domingo que o Supremo dos Estados Unidos, que tem maioria conservadora, tenha a última palavra.

"Um juiz local nomeado pelos democratas e muito controverso vai tomar uma decisão que vai determinar o futuro da nação?", questionou.

"O Supremo Tribunal de Justiça deve decidir", acrescentou o candidato, que já anunciou a sua intenção de recorrer. De qualquer maneira, no direito dos Estados Unidos, uma apelação desse tipo é julgada a nível estatal, e não diretamente pelo Supremo Tribunal federal.