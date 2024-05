Marty Tankleff tinha apenas 17 anos quando viu o seu futuro cancelado. Condenado em 1990 a 50 anos de prisão pelo homicídio dos seus pais, passou quase 18 anos encarcerado na prisão de segurança máxima Clinton Correctional Facility até ver a sua sentença anulada e a sua inocência comprovada — afinal, terá sido um parceiro de negócio do pai a cometer o crime.

Foram necessários vários recursos judiciais e, acima de tudo, uma fé inabalável para Tankleff recuperar a sua vida. A sua história levou-o a tornar-se advogado, estabelecendo-se como uma referência mundial na luta contra o erro judiciário — com a ajuda dos seus alunos e do seu amigo de infância Marc Howard, já ajudou a tirar sete homens da prisão. O seu poderoso testemunho é um dos destaques de “From Wrongful Arrest To Rightful Exoneration”, o seminário organizado pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica.

Tankleff estará entre as 14h30 e as 17h30 de hoje, 21 de maio, no Auditório Carvalho Guerra da Universidade Católica Portuguesa no Porto, acompanhado por outras figuras — presencialmente e em videoconferência — para “para explorar as complexidades do sistema de justiça criminal, em especial o norte-americano, e o impacto que uma condenação injusta pode ter num indivíduo”, como anuncia a organização do evento.

Uma das presenças de peso neste evento é a de Amanda Knox, protagonista de um célebre caso judicial que a levou a passar entre 2007 e 2015 quase quatro anos numa prisão italiana e oito anos em julgamento pelo homicídio de Meredith Kercher. Knox, que se encontrava a estudar em Perugia, em Itália, foi acusada de matar a sua colega de intercâmbio, com quem dividia um apartamento. O seu calvário foi alvo de atenção, servindo de inspiração para livros, filmes e documentários — como o de 2016, da Netflix.

Entretanto ilibada, Knox é hoje jornalista e autora do livro de memórias “Waiting to Be Heard”, escrito sobre a experiência. Além disso, é co-apresentadora do podcast “Labyrinths” com o seu marido Christopher Robinson e membro da ONG Frederick Douglass Project for Justice, que luta pela reforma da justiça criminal e da ética nos media. É também nessa qualidade que se junta à conversa à distância.

Adnan Syed, retratado no podcast "Serial", ainda aguarda novo julgamento

Este seminário conta também com a participação por videoconferência de Adnan Syed, julgado pela morte de uma ex-namorada, Hae Min Lee, quando tinha 17 anos. Condenado à prisão perpétua, o seu caso sempre levantou dúvidas e foi o alvo de uma das mais famosas séries criminais em podcast do mundo, chamada “Serial” — e que viria a revolucionar o género — e de um documentário da HBO. Em 2022, o tribunal decidiu anular a sentença que tinha decretado 23 anos antes, citando as múltiplas falhas da sua condenação.

Syed aguarda novo julgamento em liberdade enquanto trabalha na Prisons and Justice Initiative, organização com a missão de oferecer educação e formação profissional a condenados e a recém-libertados e a apoiar outros condenados injustamente.

Além de contar com ex-condenados, este seminário terá também a presença de profissionais experientes em casos de condenação injusta. É o caso de Stephen Braga, advogado que representou Tankleff, assim como Damien Echols, membro do “West Memphis Three”, libertado do corredor da morte através de um acordo.

Com mais de 40 anos de experiência, Braga “representa habitualmente cidadãos e empresas nos mais importantes assuntos legais, seja lidando com investigações criminais sensíveis ou litigando as consequências dessas investigações em tribunal”, refere a organização. A sua participação, feita à distância, versará sobre estes temas. Já Tara Whelan, advogada de defesa criminal exercendo no Estado e Tribunais Federais de Nova Iorque, estará no Porto para falar nos seus mais de 14 anos de prática.

Em conjunto com Tara Whelan, Marty Tankleff “explorará neste seminário tópicos como a estrutura judiciária, a advocacia, o sistema de recursos estatais e federais no contexto estadunidense, esclarecendo, de forma eminentemente prática, os desafios e obstáculos enfrentados por aqueles que procuram demonstrar a sua inocência”, refere a nota de imprensa do evento.

“Este evento enquadra-se num projeto mais amplo que estamos a desenvolver sobre o erro judiciário, onde procuramos estudar as causas do erro judiciário e intervir em casos reais para reverter decisões penais injustas”, diz Pedro Miguel Freitas, um dos organizadores do seminário e docente da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, citado na nota de imprensa.

Para participar, necessita de fazer um registo, ao qual pode aceder neste link.