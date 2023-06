"A partir de dia 22 de junho a ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e uma vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, origina o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente, seco e estável", informa o IPMA em comunicado.

Por isso, "prevê-se uma subida gradual dos valores da temperatura máxima até dia 24, com valores acima de 30°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e entre os 35 e 40°C no interior a sul do Tejo e na Beira Baixa, onde poderão ser atingidos 40 a 42°C".

Já no dia 25, "com o deslocamento para nordeste do anticiclone da Europa Ocidental e a intensificação de uma crista anticiclónica associada a um anticiclone localizado a sudoeste dos Açores, prevê-se rotação do vento para o quadrante norte e uma intensificação no litoral oeste e nas terras altas, com a consequente descida dos valores da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e nos distritos de Vila Real e Viseu".

Assim, "estes valores dever-se-ão manter no dia 26" e a "temperatura mínima também irá aumentar, prevendo-se noites tropicais (mínimas acima de 20°C) em vários locais do Centro e Sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde as mínimas poderão ser próximas de 25°C".

O IPMA adianta também que este episódio de tempo quente "deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até dia 29".

Quais os cuidados a ter?

Por causa do tempo quente, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recordou a recomendação de especial atenção aos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas.

No seu ‘site’, a DGS aconselha que os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas sigam as recomendações do médico assistente ou da linha SNS24 e aconselha o contacto e acompanhamento de idosos e outras pessoas que vivam isoladas, garantindo a hidratação e permanência em ambiente fresco.

A DGS recomenda igualmente cuidados especiais como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 a cada duas horas e após banhos de praia e piscina.

Adicionalmente, "este episódio [de calor] poderá trazer poeiras à região Sul, em especial no dia 24. Salienta-se ainda que em condições de céu pouco nublado ou limpo nesta época do ano, o índice de radiação ultravioleta irá atingir valores muito elevados".

Além das questões relacionadas com a saúde, de recordar que "estas condições meteorológicas, associadas a valores baixos da humidade relativa do ar, resultarão igualmente num aumento significativo do Perigo de Incêndio Rural (PIR), com diversos concelhos do interior Norte e Centro, bem como na região Sul, a serem classificados com valores de PIR máximo ou muito elevado, com implicações na restrição ao uso do fogo e das atividades permitidas em meio rural".