O governante alertou ainda para a mudança das reivindicações destes profissionais entre os dois pré-avisos de greve: "Já não falam na questão das contratações, porque elas estão a decorrer e não se contratam pessoas numa tarde, mas de questão salariais".

Segundo João Matos Fernandes, existe "um acordo salarial subscrito por todos os sindicatos válido até ao final do ano" e entretanto "foram abertas as negociações para a revisão do próximo ano".

"Temos um acordo celebrado com todos os sindicatos e não apenas com este", acrescentou.

Matos Fernandes rejeitou que hoje a Soflusa tenha falta de navios para a operação, referindo que há "sete navios operacionais", mas "às vezes só estão quatro a funcionar por falta de tripulantes, devido à greve".

O ministro anunciou ainda no parlamento que "está a ser aberto o processo para contratação de seis marinheiros".

Ainda em resposta ao deputado comunista, Matos Fernandes realçou que, no mês de janeiro, ao longo de todo o mês, houve menos de 20 supressões, isto é, menos de uma hora por dia: “Foi, por isso, residual", apontou.

Desde o dia 10 de maio que as ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa têm registado várias perturbações devido à falta de mestres, situação que se mantém no dia de hoje, com várias carreiras a serem suprimidas entre as 14:25 e as 20:55.

O cenário piorou com a paralisação parcial de dois dias, que ocorreu no final da semana passada, e com a greve às horas extraordinárias, que se iniciou no dia 23 de maio e se deve prolongar até ao final do ano.

De acordo com o sindicatos, apenas trabalham 21 mestres na transportadora (dos quais três estão de baixa médica), mas são necessários 24, além de se ter verificado um maior “saturamento” da classe, depois de a empresa introduzir uma nova escala de serviços, em abril, com a implementação do passe Navegante.

Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, disse à Lusa que os mestres da Soflusa querem uma vantagem salarial apenas para a sua categoria e não estão a cumprir o acordado.

O governante referiu que a greve está a causar problemas a milhares de pessoas, pelo que “devia prevalecer o interesse coletivo” e os mestres “deviam suspender esta greve e voltar à conversa”.

Também na terça-feira, a Soflusa anunciou que vai entrar em vigor um novo horário a partir de 08 de junho, o qual será praticado “até ser retomada a normalidade de serviço” na ligação fluvial.